Lyon : tags, saletés, ces habitants déplorent "l’abandon" de la place Guichard 

Plusieurs riverains ne supportant plus le manque d’entretien de la place Guichard, située dans le 3e arrondissement, appellent les collectivités à agir.

"Malgré nos nombreuses demandes, rien n’est fait." Arrivés en mars 2024, Jean-Pierre et Mireille ont acheté un appartement situé à proximité immédiate de la place Guichard, dans le 3e arrondissement de Lyon, mais voilà un an après le couple a très vite déchanté. Tags, saletés, revêtement des sols abîmé et végétalisation laissée à l’abandon, ils n’en peuvent plus.

Lire aussi : "Vigilance à 200 %" sur les tags : la Ville de Lyon (enfin) à l'oeuvre pour nettoyer les quais de Saône

"On évite de passer par la place"

"Très tôt, je suis allée à la mairie d’arrondissement pour leur signaler tous les problèmes que nous rencontrions", explique Jean-Pierre. Et sa femme de renchérir : "Les plantes ne sont pas entretenues et les bacs sont laissés vides. Ils servent de poubelles pour ceux qui viennent sur le marché ou pour ceux qui traînent sur la place tard le soir. Ça aussi, c’est un problème récurrent, mais la police ne peut pas intervenir de partout, on en est bien conscients."

Bac situé place Guichard dans le 3e arrondissement de Lyon

En plus de la saleté dénoncée par le couple, de nombreux tags ont vu le jour sur la place après de nombreuses manifestations, notamment certains en soutien à la Palestine. "Au début, c’était des collages, mais depuis quelques semaines, il y a des tags de partout et personne ne les nettoie." Également membres du conseil de quartier, Jean-Pierre et Mireille assurent qu’après de nombreuses demandes, la mairie du 3e arrondissement leur a toutefois assuré que les services d’entretien allaient "bientôt" intervenir. "On a vraiment l’impression que cette place est laissée à l’abandon. Elle est dans un état lamentable, donc on évite de passer par là", déclare encore Mireille.

Manque de végétalisation

Si le couple concède que l’entretien peut prendre du temps, il ne comprend toujours pas pourquoi la végétalisation de la place est laissée à l’abandon. "On sait qu’il y a une vraie volonté de la Métropole de Lyon de mettre plus de plantes et d’arbres en ville, et c’est très bien, ajoute Mireille, mais ce qu’on a aujourd’hui, ce sont des plantations ridicules, minuscules, qui ne sont pas entretenues." À ses côtés, son mari indique que leur courrier adressé au vice-président de la Métropole en charge de la nature en ville, Pierre Athanaze, le 31 mai 2024 est resté sans réponse. "On lui demandait un rendez-vous pour qu’il poursuive les plantations, mais aussi pour que la Métropole entretienne celles déjà présentes. On n’a jamais eu de retour", confie Jean-Pierre.

Tags sur la place Guichard dans le 3e arrondissement de Lyon

"On est loin d’être les seuls à se plaindre. Nos voisins et des habitants du quartier trouvent aussi que la situation s’est dégradée en quelques années", poursuit la retraitée. Et son mari de conclure : "Personne n’est content, mais personne ne fait rien. Il est temps que la Mairie et la Métropole agissent."

Lire aussi : "Planter plus, mieux et avec" : à Lyon, la végétalisation des quais du Rhône lance la période de plantation