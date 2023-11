Lyon : des tags pro-sionistes sur une boutique du 6e arrondissement

Des tags pro-sionistes ont été retrouvés sur la devanture d'une boutique à Lyon, dont la propriétaire avait soutenu la Palestine sur les réseaux sociaux.

Dans la nuit de lundi à mardi, une boutique de robe de mariées a été la cible de tags signés de la "LDJ", la Ligue de défense juive, un groupuscule néosioniste qui a récemment marché aux cotés du Rassemblement national lors de la marche contre l'antisémitisme à Paris.

Le terme "Haganah" a été inscrit sur la devanture du commerce, il signifie « Défense » en hébreu et était l'organisation sioniste la plus importante et centrale du Yishouv (terme hébreu désignant le peuple juif présent en Palestine avant la création de l'Etat d'Israël) en Palestine, entre 1920 et 1948.

Selon la gérante de la boutique, ces actes seraient liés à ses prises de position en faveur de la Palestine sur le réseau social Instagram. De nombreux faux avis pullulent également sur la page Google du commerce et la gérante aurait reçu des appel menaçants.