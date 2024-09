Trois chercheurs lyonnais décrochent une prestigieuse bourse européenne 

Le Conseil européen de la recherche (ERC) a décerné sa bourse "Starting grant" à trois chercheurs lyonnais pour des projets en neurosciences et sur l’informatique quantique.

Alors que le Conseil européen de la recherche (ERC) vient de dévoiler la liste des bénéficiaires des bourses "Starting grant", trois chercheurs lyonnais se distinguent. 3 474 candidatures ont été reçues par l’ERC et des projets ont été sélectionnés dans 24 pays.

Des projets en neurosciences et sur l’informatique quantique

Porté par Jacqueline Scholl, chercheurs Inserm au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, le projet EMOBB s’intéressera aux émotions et à nos comportements et tentera d’établir un lien entre "les mesures computationnelles des différences individuelles dans les comportements de la vie réelle et les traits émotionnels." Autre programme soutenu par le Conseil européen de la recherche, le projet NSC-Co-DEC, porté par la Zayna Chayer, chercheuse CNRS à l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon. Ce dernier s’intéresse aux cellules-souches neurales, les niches dans lesquelles elles résident ainsi que leurs caractéristiques communes.

Daniel Stilck França, chercheur au centre INRIA de Lyon, a été sélectionné par l’ERC pour son projet GIFNEQ qui s’intéresse à l’information quantique et la "présence de bruits indésirables qui affectent les dispositifs de traitement de l’information." Son projet tentera "de contourner ces difficultés et de (se) rapprocher de la perspective de réalisation d’un ordinateur quantique", explique le chercheur lyonnais.

