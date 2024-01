Le chef étoilé Mauro Colagreco ouvre une pizzeria à Lyon

Auréolé du titre de meilleur restaurant du monde en 2019, le chef Mauro Colagreco ouvrira sa troisième pizzeria, La Pecoranegra, à Lyon le 23 janvier.

Voilà une annonce qui devrait mettre l’eau à la bouche des Lyonnais amateurs de gastronomie italienne. Le 23 janvier prochain, le chef triplement étoilé Mauro Colagreco ouvrira à Lyon sa troisième pizzeria de l’hexagone.

Réservations ouvertes

Installée dans le 6e arrondissement, au 89 rue Bossuet, elle portera le même nom que les deux précédentes ouvertes à Strasbourg et Menton, la ville où se dresse son restaurant Mirazur. Un établissement trois étoiles au Guide Michelin, depuis 2019, qui avait permis à Mauro Colagreco de décrocher le titre de meilleur restaurant du monde cette même année.

Les réservations sont déjà ouvertes pour le 24 janvier à partir de midi pour le déjeuner et de 19 heures pour le dîner. Au menu, on y retrouvera des pizzas et des plats de pâtes composés avec des produits de locaux et de saison.