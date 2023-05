À Lyon, le centre commercial Westfield La Part-Dieu a lancé son premier festival autour de l'économie circulaire, depuis le 13 mai, jusqu'au 29 mai.

Le centre commercial La Part-Dieu accueille son tout premier festival, renommé "Westfield Good Festival" pendant une quinzaine de jours, depuis le 13 mai jusqu'au 29 mai. Sur le thème de l'économie circulaire, les visiteurs sont invités à participer à des ateliers et à des activités ludiques afin de se sensibiliser à une consommation plus responsable et durable.

"Le Westfield Good Festival nous permettra de susciter le débat et d’offrir des expériences significatives pour sensibiliser nos visiteurs aux enjeux importants, tels que le changement climatique, la consommation responsable, l’inclusion. Susciter la rencontre, créer du lien, mobiliser nos clients, nos commerçants ainsi que les acteurs locaux, c’est aussi cela la mission de notre centre au quotidien” souligne Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur du centre commercial Westfield La Part-Dieu.

Des ateliers "DIY" et éco-responsables

Pendant la quinzaine de jours, le public est convié à s'essayer à des ateliers "do it Yourself" - faire soi-même - notamment sur la création d'accessoires, customisation et personnalisation de chaussures et sacs, s'initier à la broderie, transformer des maillots de bain, etc. Pour les adeptes des produits de beauté, le festival leur permet de créer des produits cosmétiques naturels et des maquillages à base de matières éco-responsables. Certaines animations sont gratuites et sont, pour la grande majorité, accessibles aux enfants.

À noter que le rappeur GIMS sera présent le mercredi 24 mai pour un concert à partir de 14 heures. Le centre commercial communiquera prochainement, sur son site, sur le déroulé de cet événement.

Lire aussi : Hausse de fréquentation au centre commercial Westfield La Part-Dieu à Lyon