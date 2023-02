Hausse de fréquentation au centre commercial Westfield La Part-Dieu à Lyon

Après deux années de crise sanitaire, le centre commercial affiche bonne mine et retrouve son niveau de fréquentation d'avant Covid, avec plus de 28,1 millions de visiteurs en 2022.

Avec plus de 28,1 millions de visiteurs en 2022, le centre commercial Westfield La Part-Dieu retrouve son niveau de fréquentation de 2019, année qui avait enregistré près de 30 millions de visiteurs. Avec cette hausse constatée, le centre commercial enregistre un "taux de notoriété de 98 %".

Offre culturelle développée

Le centre de shopping multiple les événements culturels et artistiques pour dynamiser les lieux et attirer les visiteurs. En plus des 270 commerçants, des 50 restaurants et d'un cinéma de 18 salles, dernièrement, La Part-Dieu a accueilli l'exposition de trois sculptures monumentales réalisées par l’artiste David Posth-Kohler en collaboration avec le macLyon. Cette année, le centre va collaborer avec l’artiste Tim Zdey, street artiste à la renommée internationale. Après l’inauguration d’une fresque colorée sur le thème de la lecture en février, l’artiste réalisera une œuvre avec des plantes pour immerger le public dans la nature.

Aussi, avec son rooftop, le centre s'est étendu sur plus de 32 000 m2, à l'instar du service de restauration Food Society. Les services de La Part-Dieu confirment également que la biodiversité "est préservée grâce aux 7 grands massifs de 15 m de large et aux 2 000 tonnes de substrats disposés sur le rooftop".

"Le centre, situé dans le 2ème pôle économique de France, continue ainsi sur sa lancée de proposer une expérience enrichie, locale et authentique, du shopping certes, mais aussi une offre de loisirs, culturelle et de restauration tendance et variée", se réjouit Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur du centre commercial La Part-Dieu.

Lire aussi : Lyon : les centres commerciaux de La Part-Dieu et de Confluence s'engagent vers la sobriété énergétique