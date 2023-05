Le chef du peuple Kayapo à Lyon pour protéger la forêt amazonienne

Le chef Raoni et son célèbre labret sur la lèvre inférieure © Ludovic Séré

Dans le cadre de sa tournée européenne, le défenseur des tribus indigènes et de la plus grande forêt du monde au Brésil passera deux journées dans la capitale des Gaules.

La préservation du patrimoine arboré de la Terre est l'un des combats portés par le chef du peuple Kayapo, des indigènes installés au coeur de la forêt amazonienne. Pour ce faire, Raoni Metuktire, fervent défenseur de la forêt amazonienne, se déplacera à Lyon le 22 et le 23 mai pour sensibiliser les acteurs locaux à la protection de cet espace naturel qui s'étend sur environ 5,5 millions de km2 en Amérique du Sud. Le chef Raoni pas mis les pieds en France depuis 2019 et pour l’occasion il sera accompagné de trois autres chefs de tribus indigènes, Tapi, Bemoro et Watakalu rapporte Le Progrès.

Pour l’heure le programme de ces deux journées n’a pas encore été divulgué, mais, selon nos confères, Raoni Metuktire devrait se rendre au Café des Lyonnes, puis manger au restaurant de Christian Têtedoie à Fourvière, avant un dîner de charité à l’hôtel Intercontinental le lundi soir. Le chef-sud américain se rendra aussi par Cannes et Paris durant son séjour en France.