Laurent Wauquiez : "Les deux seules figures de l'autorité qui subsistent dans les quartiers sont le caïd et l'imam"

Dans un entretien accordé au Figaro, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, revient sur les émeutes survenues en France et dresse son portrait social de la France.

Deux semaines après la première nuit d'émeutes ayant secoué la métropole de Lyon et la France suite à la mort de Nahel, tué par un policier, le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a accordé un entretien au Figaro. Le candidat pressenti pour représenter le parti d'Eric Ciotti à la prochaine élection présidentielle y dresse son panorama social de la France, avec deux maitres mots : "la sécurité et l'ordre."

Une "inversion systématique de nos valeurs"

Pour Laurent Wauquiez, les violences urbaines survenues en France "n'ont rien à voir avec une crise sociale et encore moins avec la mort d'un jeune, aussi tragique soit-elle", mais sont "le symptôme spectaculaire d'un mal beaucoup plus profond qui touche notre pays : la désintégration de l'État et de la nation". Le président LR de la région estime que la France a succombé à "une idéologie de la déconstruction" portée selon lui par Pierre Bourdieu - entre autres - qui aurait conduit à une "inversion systématique de nos valeurs".

"Les deux seules figures de l'autorité qui subsistent dans les quartiers sont le caïd et l'imam", assure-t-il. Laurent Wauquiez propose ensuite "l'expulsion systématique de tous les étrangers responsables d'actes de violences", la mise en place de "peines minimales de privation de liberté effectives dès le premier acte de violence aux personnes : la prison ferme systématique à la première atteinte à l'intégrité physique", ainsi que la suspension des "aides sociales aux délinquants et parents de délinquants".