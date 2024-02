L’ancien député du Rhône Bernard Perrut devant la justice 

Député Les Républicains de la 9e circonscription du Rhône de 1997 à 2022, Bernard Perrut comparaît jeudi 8 février devant le tribunal judiciaire de Paris pour détournement de fonds publics.

Ancien maire de Villefranche-sur-Saône de 2008 à 2017 et député du Rhône depuis 1997, en 2022 Bernard Perrut avait décidé de ne pas se représenter aux élections législatives, passant le flambeau à un autre candidat Les Républicains, Alexandre Portier, depuis élu à la tête de la 9e circonscription. Au moment d’annoncer sa décision, en avril 2022, Bernard Perrut expliquait alors : "À 65 ans, je pourrais poursuivre mon action avec le même dynamisme et la même détermination mais particulièrement soucieux du renouvellement des générations, j’ai choisi de transmettre le flambeau à un jeune de 32 ans. Une décision courageuse et réfléchie".

Suspecté d'avoir détourné 94 661 euros

Depuis, celui qui occupe actuellement un poste de conseiller régional à la région Auvergne-Rhône-Alpes fait l’objet de poursuites judiciaires. Bernard Perrut, qui sera jugé ce jeudi 8 février par le tribunal judiciaire de Paris, est poursuivi pour détournement de fonds publics. Entre 2015 et 2017, l’ancien député de la 9e circonscription du Rhône est suspecté d’avoir utilisé 94 661 euros de ses indemnités représentatives de frais de mandat à des fins personnelles.

Initialement, ce procès aurait dû se tenir en septembre, mais l’affaire avait été renvoyée à ce jeudi, Bernard Perrut ne s’étant pas présenté à l'audience, officiellement pour des raisons médicales. Lors de son audition par les magistrats ce jeudi, à laquelle il devrait cette fois être présent selon nos confrères du Progrès, celui qui fut longtemps une figure politique du Beaujolais devra également expliquer la raison pour laquelle il aurait omis de déclarer certains de ses biens immobiliers et contrats d’assurance à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), tout en minorant parfois la valeur de certaines déclarations.