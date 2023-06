Lancement de la 7e édition du Lyon Street-Food festival 

Jusqu’au 18 juin, le Lyon Street Food festival retrouve ses quartiers entre les murs des anciennes usines Fagor-Brandt, dans le 7e arrondissement. Quatre jours d’un voyage culinaire éclectique.

Un dernier tour et puis s’en va. À partir de ce jeudi 15 juin, le Lyon Street Food ouvre ses portes, pour la dernière fois, entre les murs des anciennes usines Fagor-Brandt. Un dernier voyage culinaire à travers le monde depuis le 7e arrondissement, avant de prendre, à partir de l’année prochaine, la direction du Technicentre SNCF d’Oullins-La Mulatière.

Voir aussi : "Il y a, à Lyon, cette appétence pour une approche un peu différente de la cuisine"

120 chefs, 30 nationalités

En attendant ce déménagement hors du territoire de Lyon, les Lyonnais pourront découvrir jusqu’à dimanche des cousines du monde entier. Pour cette 7e édition, 120 chefs issus de 30 nationalités différentes sont attendus dans la capitale de la gastronomie, transformée le temps d’un long week-end en capitale mondiale de la Street Food, rien que ça.

Cette année, trois destinations seront mises à l’honneur. Les États-Unis via la ville de Tucson en Arizona, l’Asie avec des passages par la Malaisie, la Corée, le Japon, Hong-Kong, la Thaïlande ou encore le Vietnam et enfin la France avec un voyage par Rennes. Au menu ? Des plats typiques du terroir français et de la Bretagne, une cuisine aux influences espagnoles, mexicaines, ainsi que des ateliers participatifs durant tout le festival pour découvrir l’Asie, ses saveurs, mais aussi ses cultures.

Pratique

Lyon Street Food Festival, 7e édition

> Anciennes usines Fagor Brandt

65, rue Challemel Lacour – Lyon 7e

> du jeudi 15 au 18 juin 2023 Jeudi / Vendredi : 18h00-00h00 Samedi : 11h00-00h00 Dimanche : 11h00-22h30

> 8€ (early bird) / 10€(normal)8-14 ans : 5€ Prix moyen des portions : 5-6 € Plus d'infos ici.