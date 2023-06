Jusqu’ici placé à l’isolement dans une maison d’arrêt de Savoie, le suspect de l’attaque au couteau d’Annecy a été transféré dans une cellule de l’hôpital du Vinatier, à Bron.

Mis en examen pour "tentatives d'assassinat" et placé en détention provisoire samedi 10 juin, l’assaillant accusé d’avoir poignardé deux adultes et quatre jeunes enfants à Annecy, désormais hors de danger, vient d’être transféré dans la région lyonnaise. Abdalmasih H., qui s’est refusé jusqu’ici à toute déclaration, a été placé dans une cellule de l’hôpital du Vinatier, à Bron, selon des informations de nos confrères de France Info et de plusieurs autres médias.

"Absence d'éléments délirants francs"

Lors d’une conférence de presse tenue il y a quelques jours, la procureure d’Annecy, Lise Bonnet, avait expliqué que le psychiatre qui avait examiné Abdalmasih H. "a relevé l'absence d'éléments délirants francs", mais que jusqu’ici il est encore trop tôt pour "se prononcer sur une éventuelle présence ou absence de pathologie psychiatrique".

L’enquête se poursuit pour "comprendre notamment les motivations et mobiles du mis en examen suite à cet acte odieux", précisait ce week-end le patron zonal de la police judiciaire Damien Delaby.