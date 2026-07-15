Orages et vents violents : les parcs et cimetières de Lyon et Villeurbanne fermés jusqu’à nouvel ordre

En raison de la vigilance orange émise par Météo France pour orages et vents violents, les parcs et cimetières de Lyon et Villeurbanne sont fermés à partir de 12 heures ce mercredi 15 juillet.

Alors que le département du Rhône est placé en vigilance orange pour orages et vents violents ce mercredi 15 juillet, les villes de Lyon et Villeurbanne ferment leurs parcs et cimetières à partir de 12 heures, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

À Lyon, cela concerne les parcs de la Tête d’Or (6e arr.), Blandan (7e arr.), et Gerland (7e arr.), ainsi que les cimetières de la ville. À Villeurbanne, les parcs de la Feyssine, René-Dumont et Vaclav-Havel, le jardin Alexis-Jordan et les deux cimetières seront fermés.

Des rafales de vent allant de 70 km/h à 100 km/h, ainsi que de fortes averses, sont attendues dans la journée.