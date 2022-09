Gaël Petit, conseiller métropolitain LR, est l'invité de 6 minutes chrono pour évoquer la ZFE.

Depuis le 1er septembre, la ZFE (zone à faibles émissions) de la métropole de Lyon a pris de l’ampleur. Les véhicules Crit’Air 5 ou non classés ne sont plus autorisés à circuler à Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire ou Bron. Une mesure qui concerne plus de 18 000 automobiles. Un calendrier beaucoup trop hâtif pour l’opposition LR au conseil métropolitain : “L’État n’avait pas imposé un démarrage aussi rapide. On vise une sortie des véhicules Crit’Air 5, 4 et 3 à horizon 2025 mais l’exécutif métropolitain écologiste a cru bon d’accélérer le rythme et aussi des diesels. On parle d’un volume de plus de 400 000 véhicules”.

Pour autant, Gaël Petit rappelle que le groupe LR ne s’oppose pas à l’outil. Comme d’autres élus d’opposition voire de la majorité, il alerte la majorité écologiste sur la dimension sociale de la ZFE : “on va impacter des populations qui n’auront pas les moyens de changer leurs véhicules même avec des aides”.