Villeurbanne : le mur végétal de Cusset sera rénové cet hiver

Le mur végétal de Cusset, érigé en 2010, va être rénové cet hiver, dégradé par la multiplication des périodes de sécheresse.

C'était à l'époque le plus grand mur végétal autoportant de France, avec une hauteur de 17 mètres et une largeur de 14 mètres, soit 250 m² de surface. Des casiers dédiés à la mise en culture de végétaux avaient été installés formant un motif rappelant l'esprit des gratte-ciel.

Le mur végétal de Cusset à Villeurbanne, érigé en 2010, va être retravaillé et repris sous une forme plus classique après avoir "beaucoup souffert des périodes de sécheresse prolongées et du manque d’arrosage lié aux restrictions préfectorale", explique la municipalité dans un communiqué diffusé ce jeudi.

La structure métallique installée sera conservée et recouverte de plantes grimpantes de type vigne vierge. L'intervention est prévue durant l'hiver avec une installation des végétaux au printemps. "4 à 5 ans seront ensuite nécessaires pour que la surface soit de nouveau recouverte d’une végétation pouvant atteindre 10 mètres de haut", précise la Ville de Villeurbanne. L'opération devrait coûter 20 000 €.