OL : Wendie Renard opérée et absente plusieurs semaines

La joueuse de l'OL, Wendie Renard, sera absente plusieurs semaines après avoir subi une opération.

La défenseuse centrale et capitaine de l'Olympique lyonnais, Wendie Renard, a subi une intervention chirurgicale mercredi et sera absente "quelques semaines", a annoncé l'OL sans plus de précision sur la nature de l'opération.

La joueuse était sortie touchée à la hanche droite lors de la rencontre contre Fleury le 16 décembre en Championnat de France et avait dû déclarer forfait pour le déplacement à Bergen contre Brann en Ligue des champions cinq jours plus tard.