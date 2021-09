La ville et la Métropole de Lyon s’accordent pour donner au Rhône une personnalité juridique

Afin de mieux protéger le Rhône et la biodiversité qu’il abrite, la Métropole ainsi que la ville de Lyon ont apporté leur soutien à l’Appel du Rhône. Porté par une association suisse, il vise à doter le fleuve d’un statut de personnalité juridique.

Protéger le Rhône en lui accordant le statut de personnalité juridique, c’est l’idée portée par l’association suisse Id-Eau depuis plusieurs mois. Elle pourra désormais compter sur le soutien de la Métropole et de la Ville de Lyon, qui ont annoncé, le 8 septembre, avoir apposé leur signature sur cet appel à l’occasion du congrès mondial de la biodiversité.

Si le fleuve Franco-Suisse venait à être reconnu comme une personnalité juridique, les collectivités disposeraient d’outils supplémentaires pour "préserver [sa] biodiversité et lutter efficacement contre les projets qui détruisent [sa] nature et l’empêchent de s’épanouir", expliquent la Métropole et la ville, dans un communiqué commun. Plus concrètement, "accorder la personnalité juridique à une entité naturelle permet aux citoyens de saisir la justice au nom de l’entité, en raison des dommages subis par celle-ci directement", précisait ce jeudi 9 septembre sur Twitter le maire de Lyon, Grégory Doucet.

Au-delà du fait de doter le Rhône de moyens juridiques "indispensables à sa préservation", l’Appel du Rhône a aussi vocation à "susciter une sensibilisation autour des enjeux liés à la préservation de ce fleuve du point de vue écologique".