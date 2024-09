L’Abbé Pierre est également présent sur la fresque des lyonnais à Lyon. (Photo by Antoine Boureau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

La question revenait depuis plusieurs jours, suite aux nombreux témoignages accusant l'Abbé Pierre d'agressions sexuelles. La Ville de Lyon a finalement tranché ce jeudi 19 septembre : elle va débaptiser la place qui porte le nom du fondateur d'Emmaüs.

La Ville de Lyon a annoncé ce jeudi 19 septembre qu'elle allait débaptiser "à titre exceptionnel" la place qui porte le nom de l'Abbé Pierre, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Sollicitée depuis les premiers témoignages accusant l'Abbé Pierre au mois d'août, la Ville de Lyon a pris le temps de prendre sa décision. Une décision lourde de sens dans cette ville qui a vu naître Henri Grouès, le 5 août 1912 et qui est très liée à l'histoire du mouvement Emmaüs.

Une marque de soutien aux victimes

La multiplication des témoignages à l'encontre de l'Abbé Pierre (24 à ce jour) a motivé le choix de la Ville. "Ce choix s'inscrit en cohérence avec l'engagement résolu de la Ville de Lyon dans la lutte contre toutes formes de violences sexistes et sexuelles", justifie la mairie dans un communiqué. "La municipalité souhaite ainsi permettre que la parole des victimes, femmes et enfants, soit entendue et respectée", ajoute-t-elle.

Le futur nom de la place sera décidé en concertation avec les acteurs du quartier. Cette nouvelle dénomination sera inscrite à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.

Son retrait de la Fresque des Lyonnais pas encore acté

La Ville de Lyon n'apporte en revanche pas de réponse définitive à l'autre question en suspens depuis ces derniers jours, à savoir : faut-il retirer l'Abbé-Pierre de la Fresque des Lyonnais ? Si elle se dit "prête à soutenir le retrait" du personnage, elle assure que c'est à la copropriété, détentrice des murs, de le décider.

En attendant une décision, la Ville se dit favorable à la proposition faite par Cité Création, la coopérative détentrice du droit artistique de l'œuvre. Celle-ci proposait d'installer une plaque explicative sur la fresque pour expliquer au public le processus en cours.