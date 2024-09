Ce pont reliant le Rhône et l’Ain fermé jusqu’à la mi-novembre 

Les travaux sur le pont entre Saint-Georges-de-Reneins, dans le Rhône, et Montmerle-sur-Saône, dans l’Ain, ont débuté le 18 septembre et se poursuivront jusqu’au 15 novembre.

Construit en 1835, le pont reliant Saint-Georges-de-Reneins, dans le Rhône, et Montmerle-sur-Saône, dans l’Ain, est fermé à la circulation jusqu’au 15 novembre. D’après nos confrères de La Voix de l’Ain, les travaux de maintenance ont débuté hier, mercredi 18 septembre, et se concentreront sur la vérification des tensions du système porteur, le remplacement des joints de dilatation sur la colonne centrale et l’ajustement des suspentes.

180 000 euros ont été alloués par les Département du Rhône et le Département de l’Ain, maître de l’ouvrage, pour les travaux. Durant la durée des travaux, des déviations ont été mises en place via la RD 933, RD 17, RD 37, RD 306 et RD20.