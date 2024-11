Une nouvelle conférence de Salah Hamouri interdite près de Lyon

Une conférence prévue lundi 18 novembre à Décines-Charpieu en présence de Salah Hamouri a été interdite par la préfète du Rhône.

La préfecture du Rhône a pris un arrêté pour interdire la tenue d'une conférence prévue lundi 18 novembre à Décines-Charpieu près de Lyon, à laquelle l'avocat franco-palestinien, Salah Hamouri devait participer. Intitulée "Les espaces de la résistance palestinienne entre occupation, prison et exil", elle était prévue au Centre interculturel, mais la préfète du Rhône Fabienne Buccio a mis en avant dans son arrêté le risque de "troubles résultant de la tenue de cette conférence" pour l'intedire.

"Un contexte géopolitique particulièrement tendu"

Déjà en janvier 2023, le maire de Lyon avait organisé une table ronde autour des accords d'Oslo à laquelle avait été invité l'avocat franco-palestinien. Mais face à la gronde d'une partie de la communauté juive, notamment le grand rabbin de Lyon qui avait décidé de se retirer du groupe interconfessionnel de la ville, Grégory Doucet avait fait marche arrière.

Puis, en juin 2023, c'est l'édile écologiste lui-même - à la demande de la préfecture - qui avait décidé d'interdire une conférence de Salah Hamouri prévue à la Bourse du travail, avant d'être désavoué par la justice qui avait finalement autorisé la tenue de l'évènement. Dans son arrêté pris lundi 18 novembre, la préfecture indique notamment, pour justifier l'interdiction, qu'une conférence de l'avocat organisée à Toulouse avait donné lieu à des incidents "provoqués par la communauté juive présente".

Et d'ajouter : "La conférence intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l’attaque terroriste d’ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 (et) l’évolution de la situation est de nature à amplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne et à importer les tensions nées de ce conflit sur le sol national"