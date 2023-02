Sélection livre : une escapade amoureuse et comique

C’est avec sa compagne, Judith Wiart, que Frédérick Houdaer a coécrit l’excellent recueil de nouvelles paru l’année dernière, Dures comme le bois. Une série de courts récits aussi sombres que délibérément comiques éditée par la petite, mais vaillante, maison d’édition lyonnaise (établie à Caluire pour être plus exact), Sous le Sceau du Tabellion.

Ce même éditeur qui vient de publier Chez elle, un court roman, cette fois-ci écrit en solo par Frédérick Houdaer. Ce qui n’empêche pas de retrouver Judith Wiart (elle-même poète et écrivaine) comme inspiratrice du personnage de Clarisse. Et l’auteur dans le personnage de Jamel.

“Elle est une romancière ayant connu son heure de gloire et désormais à moitié oubliée. Lui, un poète habitué à vendre 300 bouquins et servir de caution culturelle à des mairies de province en manque de respectabilité. […] Ils ont la quarantaine, ils s’aiment. Et ça leur suffit comme sorte de protection pour s’autoriser, impunément, une virée nostalgique dans sa ville natale à elle, entre dégustation et marches sur la plage, façon Lelouch.” C’est ce qu’écrit Grégoire Damon (encore un écrivain lyonnais !) dans la préface du roman. Et c’est tout à fait justifié.

On suit avec une vraie jubilation le duo de tourtereaux formé par les deux quadras, homme et femme de plume. Aussi bien dans leur quête éperdue de souvenirs, réels ou inventés, que dans leurs furieux débats, ébats et disputes. Grâce à la drôlerie poétique de l’écriture mais aussi l’étrangeté de l’intrigue, qui a le don de nous faire perdre nos repères.

Chez elle – Frédérick Houdaer, éditions Sous le Sceau du Tabellion, 132 p., 21 €.