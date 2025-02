La Ville de Lyon affiche à nouveau son soutien à l'Ukraine en arborant les couleurs du pays dans ses bibliothèques municipales.

Au lendemain d'un rassemblement devant l'Hôtel de Ville en soutien au peuple ukrainien et trois ans jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, ce lundi 24 février, la Ville de Lyon se pare de jaune et bleu. Dans le cadre de la campagne nationale #DesPagesJaunesEtBleues, portée par l'ONG Stand with Ukraine, les bibliothèques municipales lyonnaises vont mettre en avant sur leurs étagères des ouvrages ukrainiens traduits en français.

L'objectif est "de faire connaître à leurs concitoyens les voix littéraires ukrainiennes, tant classiques que contemporaines, de Taras Chevtchenko à Serhiy Jadan, Lessia Oukraïnka ou encore Viktoria Amelina", indique la municipalité dans un communiqué.

Et d'ajouter par la voix du maire, Grégory Doucet : "Soutenir les Ukrainiennes et les Ukrainiens, c'est aussi préserver et transmettre leur culture. Un patrimoine en danger que Lyon veut assurément faire vivre à travers ces ouvrages". En France, plusieurs centaines de communes se sont unies derrière ce mouvement.

Lire aussi : L’association Lyon-Ukraine : un des visages de la lutte ukrainienne en France