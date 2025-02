Ruben Massot défendra les couleurs rhônalpines lors du concours des meilleurs apprentis de France

Du 22 au 24 mars prochain, le rhônalpin Ruben Massot défendra les couleurs de Rhône-Alpes lors du 54e concours des meilleurs apprentis de France charcutiers et traiteurs.

Du 22 au 24 mars prochain, se tiendra la 54e édition du concours national des meilleurs apprentis de France charcutiers et traiteurs. Lors de ces trois jours de compétitions, dix-huit jeunes talents venus de la France entière s'affronteront dans le but de décrocher le titre du meilleur apprenti de France. L'occasion de mettre en lumière les grands charcutiers de demain, pour l'heure âgé de 17 à 21 ans.

Parmi les espoirs du territoire Rhône-Alpes, c'est Ruben Massot, formé par l'entreprise aindinoise Chabaud qui représentera la Région lors du concours. Passionné de charcuterie, le jeune rhônalpin participera aux deux jours de compétitions organisés le 22 et 23 mars. Cette année, lui et les autres candidats devront réaliser trois pièces maîtresses de la charcuterie : une terrine de pâté Grand-Mère, un saucisson cuit de porc et canard chaud et une tourte "tout cochon" aux fruits secs. Le tout devra être préparé en 20 heures, en respectant les règles traditionnelles de la charcuterie.

Un jury d'excellence

Une fois les pièces réalisées, celles-ci seront dégustées et notées avant d'être départagées. Le jury en charge d'évaluer la qualité de travail et la maîtrise des techniques de fabrication sera composé des charcutiers traiteurs Yves Brelot, Sébastien Carlier et Vincent Debains. Le jury de dégustation sera quant à lui formé de professionnels des métiers de bouche et de journalistes. Seront alors évalués le goût, mais aussi l'aspect et la présentation des buffets.

A l'issu des votes, le grand gagnant repartira avec une dotation de 700 euros, tandis qu'un prix spécial et 300 euros seront décernés par le jury presse. Tous les autres participants repartiront avec une attestation et un chèque de 200 euros.

