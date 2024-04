La Ville à Vélo appelle à manifester pour une “Grande Rue” qui respire à Oullins

L’association La Ville à Vélo appelle les habitants d’Oullins-Pierre-Bénite à manifester le samedi 6 avril à 11h sur la place Anatole France. Elle demande notamment l’expérimentation du couloir bus-vélo au niveau de la Grande-Rue.

Après une première mobilisation le 6 mars dernier, La Ville à Vélo organise une nouvelle manifestation ce samedi 6 avril pour demander l’expérimentation du couloir bus-vélo sur la Grande Rue. La manifestation partira de la Place Anatole France et parcourra la ville jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville. Le collectif La Ville à Vélo demande le développement de mobilités douces.

Lire aussi : Voies lyonnaises : "dans les concertations, on entend toujours ceux qui sont contre"

"Moins de bruit, moins de pollution"

Pour Frédérique Bienvenüe, coprésidente de La Ville à Vélo et habitante d’Oullins-Pierre-Bénite, "la création d’un couloir bus – vélo sur la Grande Rue d’Oullins permettrait de rendre la Grande Rue nettement moins polluée et moins bruyante. Nous demandons que le scénario 2 soit testé pour une Grande Rue qui respire (...) Les Oullinoises et Oullinois seront plus nombreux à préférer le vélo, la marche et le bus à la voiture."

En décembre dernier, le collectif dénonçait la "politique anti-vélo" de la mairie. En plus de l'expérimentation de couloir bus-vélo, la Ville à Vélo exige l'élargissement des trottoirs, la végétalisation de la Grande Rue et l'installation d’arceaux à vélo.

Lire aussi : La Ville à vélo dénonce la "politique anti-vélo" de la mairie d'Oullins

Le grand jeu de la VL6

Imaginé sur le principe du jeu "Où est Charlie"?, la Ville à Vélo a lancé le 30 mars dernier le "Grand jeu de la VL6". Il est proposé aux participants de retrouver un vélo garé sur un arceau différent chaque jour. Il faut ensuite l’associer à une lettre repérée sur une carte publiée par l’association.

Lire aussi : Voies lyonnaises : face à la Métropole, Oullins-Pierre-Bénite saisit le Conseil d'Etat