La vigilance jaune aux orages maintenue en Auvergne-Rhône-Alpes

Les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance jaune aux orages mercredi 13 septembre.

Déjà placés en vigilance jaune aux orages mardi, les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent sous la menace de perturbations orageuses ce mercredi. D’après les prévisions de Météo France, des orages pourraient ainsi éclater à Lyon (Rhône), Valence (Drôme), Bourg-en-Bresse (Ain) et Privas (Ardèche) en milieu de matinée, entre 10 et 11 heures, et en fin d’après-midi, entre 15 et 17 heures. Du côté de Saint-Étienne (Loire), Moulins (Allier), Aurillac (Cantal), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ou encore le Puy-en-Velay (Haute-Loire) ils devraient se concentrer sur la fin d’après-midi.

Seule la partie Est de la région, située au pied des Alpes, pourtant elle aussi placée en jaune, devrait être épargnée par ces perturbations. À noter que l'Ain, le Rhône, la Loire et le Puy-de-Dôme sont également placés en vigilance en raison d’un risque d’inondation.