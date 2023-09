Gaëlle Hourriez-Bolâtre a été nommée nouvelle conseillère diplomatique auprès de la préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.

Nommée conseillère diplomatique auprès de la préfecture du Rhône, Gaëlle Hourriez-Bolâtre a pris ses fonctions le 22 août dernier, succédant à Serge Tomasi. Avant d'arriver à ce poste, Gaëlle Hourriez-Bolâtre occupait le poste de chargée de mission auprès de la directrice de la diplomatie économique au ministère des affaires étrangères à Paris.

Aux côtés de Fabienne Buccio, Gaëlle Hourriez-Bolâtre a pour mission de soutenir la région dans son développement économique à l'international. La nouvelle conseillère devra notamment suivre les dossiers transfrontaliers avec la Suisse et l'Italie. "Elle interviendra dans le cadre de la coopération internationale et du suivi des organisations internationales, dont l’OMS et sa future académie ainsi que le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire). Elle sera également en charge des relations avec le corps consulaire de Lyon, comptant parmi les réseaux les plus importants au niveau européen", précise la préfecture.