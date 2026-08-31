Gilles Gascon, vice-président délégué aux mobilités, Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon, et Jérémie Bréaud, vice-président délégué à la sécurité globale, ont présenté plusieurs mesures pour lutter contre les violences dans les transports en commun (Clémence Margall)

Après le vol mortel d’un homme de 82 ans dans le métro D à Lyon, la CGT des TCL critique les mesures de sécurité annoncées par Véronique Sarselli et réclame des précisions sur la future brigade métropolitaine des transports.

Victime d'un vol à l'arraché alors qu'il empruntait le métro D, un homme de 82 ans est décédé après avoir fait un malaise cardiaque. Un évènement tragique qui a poussé les autorités à réagir. La semaine dernière, la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli a présenté quatre mesures pour améliorer la sécurité dans les transports.

Par l'intermédiaire d'un communiqué transmis à la presse, la coordination CGT des TCL a d'abord présenté ses condoléances aux proches de la victime, avant de s'en prendre à la présidente de la collectivité. "En annonçant un ensemble de mesures relatives à la sécurité dans les transports en commun, dont la création d’une "brigade métropolitaine des transports", la majorité métropolitaine ne précise ni ses fonctions, ni son statut, ni ses financements", s'interroge le syndicat. Plusieurs questions restent alors en suspension selon eux. C'est le cas du statut (public ou privé) et de l'employeur de ces agents issu de la brigade métropolitaine mais aussi du type de contrat.

"Cet effet d'annonce fait fi de la réalité"

La coordination CGT accuse également Véronique Sarselli d'un "effet d'annonce (qui) fait fi de la réalité afin de servir un discours politique qui ne répond pas aux besoins de sûreté exprimés par les agents TCL comme par les usagers victimes de violence sur notre réseau." C'est aussi "l'absence de précisions" quant au financement de ces mesures qui semblent inquiéter le syndicat. Ces derniers craignent que ces dépenses desservent "le développement et la maintenance d’un réseau vieillissant". Autre "effet d'annonce" décrié via ce communiqué de presse : "une gratuité des transports en commun pour les agents de police". Véronique Sarselli avait justifié cette décision par le fait qu'un agent est "une veille de sécurité majeure (…) qui ne s'arrête jamais". "Les agents de police (n’ont) pas vocation à assurer le rôle de maintien de l’ordre s’ils ne sont pas en poste", rétorque la CGT des TCL.

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