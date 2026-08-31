À partir du 1er septembre, Villeurbanne rend gratuits la restauration scolaire et les temps périscolaires pour les familles dont le quotient familial ne dépasse pas 200. Près de 1 500 enfants sont concernés.

La rentrée s’accompagne d’un coup de pouce pour les familles les plus modestes à Villeurbanne. Dès ce mardi 1er septembre, la cantine et les activités périscolaires du matin, du midi et du soir seront gratuites pour les enfants dont le quotient familial est inférieur ou égal à 200.

Selon la Ville, la mesure devrait bénéficier à près de 1 500 enfants, soit environ 900 familles. L’économie réalisée est estimée entre 260 et 370 euros par an et par enfant, selon le quotient familial.

Les familles concernées n’auront aucune démarche supplémentaire à effectuer, à condition que leur enfant soit déjà inscrit à la cantine et au périscolaire. La gratuité sera financée par la Ville et le CCAS, à hauteur d’environ 130 000 euros. "Nous faisons le choix d’une ville qui agit concrètement pour l’égalité des chances et qui n’abandonne aucun enfant", souligne le maire Cédric Van Styvendael.

Pour les autres familles, les tarifs restent inchangés, hormis la revalorisation annuelle de quelques centimes liée au coût de la vie. La délibération doit être présentée au conseil municipal le 12 octobre.