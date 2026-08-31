De nombreux travaux sont prévus cette semaine sur les axes autoroutiers de l'agglomération lyonnaise, occasionnant des périodes de fermeture.

Les travaux font aussi leur rentrée autour de Lyon, à partir de ce lundi 31 août. A commencer par l'A432.

D'abord au niveau de Mionnay, la portion entre le nœud des Echets et le nœud de la Boisse sera fermée le lundi 31 août et le mardi 1er septembre entre 21 h et 5 h le lendemain matin. C'est également à hauteur de la commune de la Boisse que la bretelle de l’A432 de Villefranche vers l’A42 en direction de Genève sera fermée le mercredi 2 septembre de 21 h jusqu’à 5 h le lendemain matin. Le même jour, et sur le même axe, la bretelle de l’A432 de Grenoble vers l’A42 en direction de Genève sera aussi fermée. Le mercredi 2 septembre ainsi que le jeudi 3 septembre de 21 h à 6 h le lendemain, c'est cette fois la bretelle de l’A432 de Grenoble vers l’A42 en direction de Lyon qui sera fermée.

Sur l'A47, l’axe sera totalement fermé dans le sens Ouest/Est entre Chasse-sur-Rhône et le nœud de Ternay. Dans l’autre sens, (Est/Ouest) entre Ternay et Chasse-sur-Rhône, la circulation sera possible seulement sur une voie. Ce chantier d'entretien de la chaussée se déroulera le lundi 31 août, ainsi que le mardi 1er septembre de 21 h jusqu’à 5 h.

Du 31 août au vendredi 4 septembre de 21 h à 5 h, l'axe M6/M7 sera totalement fermé dans les deux sens entre le nœud de Valvert et Lyon Centre. Enfin, dans le cadre de travaux de maintenance réalisés par Vinci du 31 août au 4 septembre sur les trois tunnels situés entre Balbigny et Tarare, cette section de l'A89 sera fermée la nuit de 20 heures à 6 heures. De plus, les travaux de rénovation de la chaussée, entre Saint-Romain-de-Popey et La Tour-de-Salvagny, débuteront aussi ce lundi 31 août. Des déviations seront mises en place afin de ne pas bloquer le trafic.

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