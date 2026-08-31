Vénissieux : quatre interpellations après un refus d’obtempérer et une collision avec la police

Dans la nuit de dimanche à lundi, un véhicule a refusé d’obtempérer à Vénissieux avant de percuter volontairement les forces de l’ordre. Aucun blessé n’est à déplorer.

La nuit a été agitée à Vénissieux. Les forces de l’ordre ont en effet fait face à un véhicule refusant d’obtempérer, prenant la fuite à toute vitesse et à contresens. Ce dernier aurait également percuté à deux reprises la voiture de la police, et ce, malgré la crevaison de l’une de ses roues arrière.

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Le syndicat de police Alliance Auvergne-Rhône-Alpes indique toutefois qu’aucun blessé n’est à déplorer. Les quatre occupants du véhicule ont finalement été interpellés, tandis que la voiture a été placée sous mesure conservatoire. "Une intervention menée avec sang-froid par nos collègues BAC et police-secours", salue encore le syndicat.

Alliance apporte enfin "son total soutien" aux policiers, "victimes au quotidien de ces criminels de la route." Et s’interroge : "Alors une seule question : quelle va être la réponse pénale ?"

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