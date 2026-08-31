Derrière le sacre de Blandine L’Hirondel à l’UTMB 2026, le pari gagnant de Kiprun

En remportant l’UTMB à Chamonix, Blandine L’Hirondel a écrit une nouvelle page de l’histoire de la course. Mais son succès est aussi celui de Kiprun, la marque running de Decathlon.

Il aura fallu attendre dix ans pour revoir une Française s’imposer dans les rues de Chamonix sur la plus grande course de l’ultra trail. Depuis la victoire de Caroline Chaverot en 2016, aucune Tricolore n’était parvenue à monter sur la plus haute marche du podium de l’UTMB.

Blandine L’Hirondel a mis fin à cette attente ce dimanche 30 août, après 21h54’49’’ d’effort, terminant également 26e au classement scratch (toutes catégories confondues). Une victoire construite dans la difficulté, puisqu’elle a notamment été victime de plusieurs chutes. Elle devance les Américaines Rachel Entrekin, deuxième en 22h15’54’’, et Emily Schmitz, troisième en 22h17’28’’.

La Kipsummit Race, nouvelle arme de Kiprun

Pour cette édition de l’UTMB, Blandine L’Hirondel avait choisi de courir avec la Kipsummit Race, le nouveau modèle haut de gamme de Kiprun. La chaussure constitue une étape importante pour la marque de Decathlon puisqu’elle est présentée comme sa première "supershoe" de trail. La Française fait confiance à la marque tricolore depuis 2022.

Pour Kiprun, le développement de cette chaussure s’inscrit dans une refonte plus large de sa gamme trail. Cinq nouveaux modèles ont été lancés cette année : Kipsummit, Kipsummit Max, Kipsummit Race, Kipclimb et Kipclimb Max. "Nous avons renforcé nos investissements en R&D, avec une refonte complète de notre gamme trail cette année", explique Kiprun à Lyon Capitale.

La Kipsummit Race, utilisée par Blandine L'Hirondel lors de l'UTMB 2026. @Kiprun

Kiprun veut jouer dans la cour des grands

Derrière cette nouvelle chaussure se cache une ambition beaucoup plus large. Kiprun cherche désormais à se faire une place parmi les références mondiales du running et du trail, avec l’objectif affiché d’intégrer le top 5 des marques de running dans le monde. C’est presque chose faite après cet UTMB, puisque la marque s’est placée aux côtés de Merrel, Nike ACG, Kailas Fuga, Adidas et Asics.

Les marques représentées sur le podium de chaque course de l'UTMB 2026.

Kiprun génère déjà environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires dans le running et le trail. Mathieu Blanchard, ancien coureur Salomon, a rejoint la marque après neuf années chez son concurrent. Thomas Cardin, passé par la Team Hoka, fait également partie des têtes d’affiche. Blandine L’Hirondel, Clémentine Geoffray ou encore Loïc Rolland complètent cette équipe ayant pour objectif de faire rayonner Décathlon à l’international et de changer de perception en n’étant plus qu’une simple marque "grand public".

À noter que le groupe a déjà basculé dans une autre dimension grâce au football. Antoine Griezmann, champion du monde 2018, est équipé par Décathlon et sa gamme Kipsta. Les ballons de la Ligue 1 et de la Ligue Europa, aussi. "Nous investissons fortement dans nos athlètes, qui contribuent à faire rayonner la marque sur les plus grandes courses internationales, mais qui jouent également un rôle essentiel dans le développement de nos produits grâce à leur expertise terrain", souligne Kiprun.

Ce développement intervient alors que la discipline connaît une forte croissance. Selon une étude réalisée en août 2025 par Trail Union Sport & Cycle, le nombre de finishers sur les courses de trail avait progressé de 22 % en un an.

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