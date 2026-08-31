Actualité
Le Rouge et le Noir débarque sur France 2 ce lundi. @Siècle Productions

Une série tournée en Auvergne-Rhône-Alpes diffusée ce lundi sur France 2

  • par Corentin Lucas

    • Adapté du célèbre roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir arrive ce lundi 31 août sur France 2. Cette nouvelle série a été tournée en Savoie et en Haute-Savoie.

    Ce lundi 31 août, les adeptes de Stendhal pourront zapper sur France 2. En effet, Le Rouge et le Noir, célèbre roman de l’auteur, a été adapté en une série de quatre épisodes à la télévision. L’histoire se déroule en 1828. La France se prépare à une nouvelle révolution face à la monarchie. Dans ce contexte, Julien Sorel, fils d’un modeste charpentier, est prêt à tout pour gravir les échelons de la société.

    Des décors tournés en Savoie et en Haute-Savoie

    La région Auvergne-Rhône-Alpes a servi de décor à une partie du tournage de cette nouvelle adaptation. Les équipes ont notamment posé leurs caméras au château de Châtillon, à Chindrieux, en Savoie, ainsi qu’à La Clusaz et au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, en octobre dernier.

    Une production rendue possible avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le CNC, et en coproduction avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Derrière la caméra, le réalisateur Gaël Morel dirige un casting emmené par Victor Belmondo, dans le rôle de Julien Sorel, aux côtés de Virginie Ledoyen, Camille Razat, Patrick Timsit, Patrick Mille, Romane Bohringer, Théo Cholbi, Zoé Adjani et Fred Testot.

    La série, composée de quatre épisodes de 52 minutes, a été présentée en avant-première au festival Canneséries. Après une mise en ligne sur la plateforme en ligne de France Télévisions le 21 août, les téléspectateurs pourront découvrir les deux premiers épisodes ce lundi 31 août à 21h10 sur France 2. Les épisodes 3 et 4 seront diffusés le lundi 7 septembre, à la même heure.

    Lire aussi : Le festival « Nos Puissantes Amitiés » de retour à la Croix-Rousse

    à lire également
    "La situation n’a pas évolué pendant les vacances" : à la veille de la rentrée scolaire, 387 enfants dorment encore à la rue dans la métropole de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une série tournée en Auvergne-Rhône-Alpes diffusée ce lundi sur France 2 10:25
    "La situation n’a pas évolué pendant les vacances" : à la veille de la rentrée scolaire, 387 enfants dorment encore à la rue dans la métropole de Lyon 10:00
    Testathlon course solidaire
    Rhône : 15 trails au programme du Challenge Athlé Nature 2026-2027 09:14
    Rentrée scolaire dans le Rhône : le SNUDI-FO dénonce "des conditions inacceptables" 08:47
    Lyon : le métro A perturbé ce lundi matin, des bus relais mis en place 08:28
    d'heure en heure
    Homme poignardé à Villefranche : un suspect activement recherché 08:18
    A46 près de Lyon : quatre enfants grièvement blessés dans un carambolage 07:48
    Un temps estival et sans excès ce lundi à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus 07:14
    Gérard Collomb Lyon tours
    La Métropole de Lyon relance le rêve vertical de Collomb 07:00
    Le récap’ des temps forts de la semaine 30/08/26
    Le parc de la Tête d'Or reste fermé ce lundi 30/08/26
    Le département placé en vigilance jaune orages cette nuit 30/08/26
    Un immeuble évacué en urgence à la Croix-Rousse 30/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut