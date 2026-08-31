Une série tournée en Auvergne-Rhône-Alpes diffusée ce lundi sur France 2

Adapté du célèbre roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir arrive ce lundi 31 août sur France 2. Cette nouvelle série a été tournée en Savoie et en Haute-Savoie.

Ce lundi 31 août, les adeptes de Stendhal pourront zapper sur France 2. En effet, Le Rouge et le Noir, célèbre roman de l’auteur, a été adapté en une série de quatre épisodes à la télévision. L’histoire se déroule en 1828. La France se prépare à une nouvelle révolution face à la monarchie. Dans ce contexte, Julien Sorel, fils d’un modeste charpentier, est prêt à tout pour gravir les échelons de la société.

Des décors tournés en Savoie et en Haute-Savoie

La région Auvergne-Rhône-Alpes a servi de décor à une partie du tournage de cette nouvelle adaptation. Les équipes ont notamment posé leurs caméras au château de Châtillon, à Chindrieux, en Savoie, ainsi qu’à La Clusaz et au Grand-Bornand, en Haute-Savoie, en octobre dernier.

Une production rendue possible avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le CNC, et en coproduction avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Derrière la caméra, le réalisateur Gaël Morel dirige un casting emmené par Victor Belmondo, dans le rôle de Julien Sorel, aux côtés de Virginie Ledoyen, Camille Razat, Patrick Timsit, Patrick Mille, Romane Bohringer, Théo Cholbi, Zoé Adjani et Fred Testot.

La série, composée de quatre épisodes de 52 minutes, a été présentée en avant-première au festival Canneséries. Après une mise en ligne sur la plateforme en ligne de France Télévisions le 21 août, les téléspectateurs pourront découvrir les deux premiers épisodes ce lundi 31 août à 21h10 sur France 2. Les épisodes 3 et 4 seront diffusés le lundi 7 septembre, à la même heure.

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