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La chanteuse belge Angèle donnera un concert à Décines en novembre 2027(Photo deValery HACHE / AFP)

Angèle se produira à la LDLC Arena en novembre 2027, les préventes ouvrent ce jeudi

  • par Romain Balme

    • En tournée pour défendre son nouvel album, Angèle passera par la LDLC Arena de Décines le 4 novembre 2027. Les préventes ouvrent dès ce jeudi et la billetterie officielle, ce samedi 5 septembre.

    Il était attendu, le voilà bientôt dans les bacs. La superstar belge Angèle sortira son troisième album intitulé "Instinct" le 16 octobre prochain. Pour accompagner ce projet, la chanteuse a prévu de le défendre sur scène avec une tournée de 23 dates qui débutera le 3 mars prochain à l'Arena de Reims. Si des shows à l'international sont au programme (Barcelone, Amsterdam, New York, Londres), Angèle passera bien par Décines et la LDLC Arena le 4 novembre 2027. A noter que trois dates sont prévues à l’Accor Arena de Paris, du 8 au 10 mars.

    S'il faudra patienter pour entendre sur scène les singles déjà sortis d'"Instinct" comme "Une seule vie", les préventes ouvriront ce jeudi du côté de Mastercard, et le lendemain sur LiveNation. Pour la billetterie régulière, celle-ci ouvrira le samedi 5 septembre, également sur le site de LiveNation.

    Lire aussi : L'OL célèbre le troisième maillot dans une soirée funk au Transbordeur

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