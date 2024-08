Une rentrée politique moins discrète pour Laurent Wauquiez

Comme chaque année, le patron des députés la Droite républicaine entame sa traditionnelle ascension du mont Mézenc, en Haute-Loire. Mais le contexte politique étant bouleversé, Laurent Wauquiez compte bien sortir sa dernière carte.



Ce dimanche, comme à chaque fin du mois d’août, Laurent Wauquiez entame l’ascension du mont Mézenc, sur ses terres, en Haute-Loire. Mais ce 25 août la ligne directrice semble nouvelle. D'habitude, cette rencontre politique ne fait pas grand bruit mais le contexte politique actuel a rebattu les cartes. C’est en tant que député fraichement élu et président de son groupe de 47 parlementaires, que l’ancien président de la région Auvergne Rhône-Alpes prononcera son discours de rentrée politique à la mi-journée ce dimanche. "Il a voulu donner à cette journée, plus d'importance que par le passé", confirme au Figaro le député européen François-Xavier Bellamy.

Des enjeux nationaux

L'homme du Puy-en-Velay convié par Emmanuel Macron à l'Elysée, devrait préciser sa position quant aux appels du pied du président de la République, qui se trouve dans une impasse avec une Assemblée sans majorité née de la dissolution. L'entente avec LR est donc devenu cruciale pour Emmanuel Macron qui ne semble toujours pas disposé à céder à la gauche. Ses enjeux nationaux et sa démission à la présidence de la région, en "vertu de la loi sur le non cumul des mandats", devrait permettre à Laurent Wauquiez ne passer l'éponge sur les différentes affaires le concernant. La dernière en date révèle l'étude sur l'image de Laurent Wauquiez, financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021 alors qu'il faisait campagne pour être réélu à sa tête, et qui a fait l'objet d'un signalement auprès de la justice après la fuite d'un rapport de la Cour régionale des Comptes (CRC).

