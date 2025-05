Métropole de Lyon : la vice-présidente Hélène Duvivier en voyage en Arménie en juin

Du 1er au 4 juin 2025, la vice-présidente de la Métropole de Lyon, Hélène Duvivier, participera aux 5e Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne, en Arménie.

Un engagement durable aux côtés de l'Arménie. Du 1er au 4 juin 2025, la Métropole de Lyon participera, avec de nombreuses collectivités françaises et arméniennes, aux 5e Assises de la coopération décentralisée franco-arménienne, organisée à Goris, dans le sud-est du pays. Elle sera représentée par Hélène Duvivier, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la coopération européenne et internationale et du tourisme.

L'événement réunira des élus, des techniciens et des acteurs associatifs et institutionnels engagés dans le renforcement des liens entre la France et l'Arménie. Plus particulièrement, la ville de Lyon entretient des relations privilégiées avec l'Arménie depuis plus de 30 ans.

Pendant ces Assises, la Métropole souhaite mettre l'accent sur plusieurs points, notamment le partenariat éducatif avec le centre d'enseignement professionnel franco-arménien, les partenariats de végétalisation urbaine menés par les écoles d'architecture de Lyon et Erevan et surtout le soutien à l'écotourisme et aux sentiers de randonnées en zone rurale. Trois axes portés par la Métropole au quotidien : développement durable, éducation et innovation territoriale.

Une coopération décentralisée concrète

"La participation de la Métropole de Lyon à ces Assises s’inscrit dans une volonté forte de faire vivre une coopération décentralisée concrète, ancrée dans des projets partagés, et tournée vers les besoins des territoires et des habitants, a déclaré la vice-présidente de la Métropole, Hélène Duvivier, dans un communiqué de presse. Dans un contexte sensible, notre engagement aux côtés de nos partenaires arméniens prend tout son sens."