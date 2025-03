La Région Auvergne-Rhône-Alpes déploie son médicobus dans la Loire 

La région Auvergne-Rhône-Alpes annonce le déploiement de son médicobus dans la Loire le 17 mars pour favoriser l’accès aux soins dans le département.

Annoncé en juillet dernier, le médicobus de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera déployé dans la Loire le 17 mars prochain sur la commune de La Gresle. Soutenu notamment par l’ARS (100 000 euros par an sur trois ans pour le fonctionnement, soit 54% du budget, et 9660 euros pour l’investissement) et la Région (107 160 euros soit 50% du financement de l’investissement du médicobus), le médicobus s’inscrit dans le Plan France Ruralités visant à favoriser l’accès aux soins dans les territoires ruraux.

Le médicobus fonctionnera 3 jours par semaine pour ensuite être déployé 4 puis 5 jours par semaine. "Il circulera dans les communes rurales (Roannais agglomération et Communauté de communes Charlieu Belmont) retenues selon des indicateurs de densité médicale et de nombre de patients âgés, en ALD et/ou sans médecin traitant", indique par ailleurs la Région.

Jours de passage du médicobus

Semaines paires :

Lundi : La Gresle - Complexe sport et animation – 67, route des étangs – 42460 La Gresle

Mardi : Le Crozet - Pôle santé - 189 rue du Bas Bourg - 42310 Le Crozet

Mercredi : Villemontais - Cantine scolaire - 105 rue St Martin - 42155 Villemontais

Semaines impaires :