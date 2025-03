Lyon : le festival Écrans Mixtes dévoile son palmarès 2025 

La 15e édition du festival Écrans Mixtes s’est achevée le 13 mars. Le palmarès a été dévoilé vendredi 14 mars et le Grand Prix est revenu à Cidade; Campo de Juliana Rojas.

La 15e édition du festival Écrans Mixtes s’est déroulée du 5 au 13 mars derniers à Lyon. Le festival du cinéma queer a finalement dévoilé son palmarès vendredi 14 mars et le Grand Prix a été attribué à Juliana Rojas pour son film Cidade; Campo. Le film retrace l’histoire de Joana, arrivant chez sa soeur Tânia à Sao Paulo avant qu’elle n’entame une relation avec son neveu, et celle de Flavia et de sa compagne Mara qui expérimentent l'ayahuasca après le décès du père de Flavia.

Toujours pour les longs-métrages : le prix du jury est revenu à Fuga de Bénédicte Liénard et Mary Jimenez. Le prix d’interprétation a été attribué à Ricardo Teodoro pour son rôle dans Baby de Marcelo Caetano.

Le prix du public a été remis à Klàra Tasovska pour son film I Am Not Everything I Want to Be. Le film remporte également le prix du jury Pass Culture.

Palmarès courts-métrages

Les résultats étaient serrés du côté des courts-métrages. Le prix du jury a été remis ex-aequo à You Can’t Cet What You Want But You Can Get Me de Samira Elagoz et Z Walsh et à Queer Fighters of Ukraine d’Angelika Ustymenko.

Le prix du public revient à Léa-Jade Horlier pour Na Marei, l’invisible. Le prix du jury Pass Culture a finalement été remis à Nous les prochains de Florent Gouëlou.

Lire aussi : Au musée des Beaux-Arts de Lyon, une nuit autour du baroque le 11 avril