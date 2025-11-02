Météo : des nuages et des averses ce dimanche à Lyon 

C’est une journée humide qui attend les Lyonnais ce dimanche 2 novembre à Lyon, tandis que les températures baissent quelque peu jusqu'à 15 degrés dans l’après-midi.

Après les averses de la nuit, la journée de ce dimanche 2 novembre restera humide tandis que les températures baissent de nouveau. Les nuages sont, en effet, déjà présents ce matin et le mercure est assez frais avec seulement 12 degrés.

Dans l’après-midi, les averses feront leur retour tandis que le mercure ne grimpera qu’à 15 degrés. La pluie devrait cependant se renforcer en fin de journée et perdurer durant la soirée.