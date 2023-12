La prime air bois prolongée d'un an dans la Métropole de Lyon

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a annoncé lundi la prolongation du dispositif de prime air bois mis en place en 2018.

Ce lundi 4 décembre, lors d'une visite à Givors, le président de la Métropole de Lyon a annoncé le maintien de la prime air bois. L'objectif est simple, il faut "maintenir la dynamique positive observée au cours des deux dernières années", indique Bruno Bernard dans un communiqué.

Préserver la qualité de l'air

Lancé en 2018, le dispositif vise à "soutenir et encourager les particuliers et professionnels à opter pour des solutions de chauffage préservant la qualité de l'air". Bien que seulement 10% des logements de la métropole soient chauffés au bois, les fumées qu'ils génèrent représentent 50% des émissions de particules fines annuelles sur le territoire.

"Il faut que l’on agisse sur tous les polluants et toutes les sources de pollution" Pierre Athanaze, vice-président délégué à l’environnement et la prévention des risques

"Il faut que l’on agisse sur tous les polluants et toutes les sources de pollution", insiste Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole délégué à l'environnement. La seule utilisation d'un foyer ouvert pendant 45 minutes, polluerait ainsi autant qu'une voiture diesel parcourant 500 kilomètres. Interdit dans de nombreuses villes, dont Lyon, ce style de foyer émet en outre des particules fines et des composés organiques volatils. Il s'agit de polluants pouvant aggraver les maladies chroniques et provoquer des irritations des muqueuses, des troubles cardiaques et nerveux ou des maux de tête.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, en visite à Givors © Métropole Grand Lyon

Comment bénéficier ?

Plusieurs critères doivent être respectés pour obtenir cette aide financière de la Métropole de Lyon. Premièrement, il est nécessaire d'habiter dans l'une des 59 communes qui la composent. Il faut aussi occuper une résidence principale achevée il y deux ans et remplacer une cheminée installée avant 2002. Enfin, il est nécessaire que le nouvel équipement soit labellisé "flamme verte" et installé par un professionnel qualifié.

A noter que les demandes de prime air bois sont étudiées par la Métropole de Lyon une fois les travaux réalisés. De plus, elle n'est accordée qu'une seule fois par bénéficiaire. Cependant, la prime est cumulable avec maprimerenov', les certificats d'économies d'énergies et l'éco-prêt à taux zéro.

