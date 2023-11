Les mesures sur les chauffages et cheminées à bois en Auvergne-Rhône-Alpes

À l'approche de l'hiver, la Préfecture de région rappelle les mesures prises en début d'année dans le cadre du Plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise.

Alors que les températures chutent en ce mois de novembre, de plus en plus de personnes allument leur chauffage. Cependant, les habitants du Rhône, de l'Isère et de l'Ain sont soumis depuis avril dernier à plusieurs interdictions issues du Plan de protection de l'atmosphère. En vigueur dans 167 communes, ce plan à pour objectif "d'agir directement à la source des émissions", indique la préfète de la région dans un communiqué.

En effet, le secteur résidentiel-tertiaire émet 64% des particules fines et 48% des composés organiques volatiles (COV) en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces polluants peuvent aggraver certaines maladies, notamment cardiaques et respiratoires, et avoir des effets cancérigènes. Ils provoquent également des irritations des muqueuses, des troubles du système nerveux et des maux de tête.

Les chauffages autorisés

Depuis le début d'année, les habitants de certaines communes souhaitant s'équiper d'un chauffage au bois ne peuvent opter que pour un appareil labellisé "flamme verte" ou équivalent. Ce label permet "un meilleur confort thermique, à moindre coût et 10 fois moins polluant", selon la préfecture. Sont concernées la Métropole de Lyon, la communauté d'agglomération Vienne Condrieu, les communautés de communes Est Lyonnais, Pays de l'Ozon, Miribel-Plateau, Bièvre-Rhône, Vallée du Garon, Cotière-Montluel et Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné.

Par ailleurs, il est interdit d'utiliser une cheminée à foyer ouvert au sein de la Métropole lyonnaise. Bien que seuls 10% des logements soient chauffés au bois, les fumées qu'ils génèrent représenteraient 50% des émissions annuelles de particules fines PM2.5. De plus, 15% de la chaleur du feu serait réellement transmise dans la pièce. Ainsi, il est recommandé aux habitants de s'équiper de foyers fermés s'allumant pas le haut et d'utiliser du bois de qualité.

Des aides financières diverses

Le cout d'un nouveau chauffage étant élevé, plusieurs aides gouvernementales sont mises en place, comme "Ma Prime Renov" ou l'éco-prêt à taux zéro. En complément, les collectivités peuvent apporter une aide supplémentaire de 3 000 euros sous certaines conditions, grâce à la "prime air bois". L'ensemble des informations et des aides sont à retrouver sur le site de la Métropole de Lyon.

Lire aussi : L’État accuse Wauquiez de supprimer une subvention de 3 millions d’euros pour la rénovation des logements