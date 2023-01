Ce mardi 31 janvier, la grève contre la réforme des retraites trouve un écho plus faible que le 19 janvier chez les enseignants de l’académie de Lyon. Le taux de gréviste a baissé de plus de 14%.

Il faudra encore attendre quelques heures pour savoir si la mobilisation des Lyonnais contre la réforme des retraites prend de l’ampleur par rapport au 19 janvier, le cortège de la Capitale des Gaules ne devant s’élancer qu’à partir de 14 heures. Néanmoins, il apparait déjà que cette deuxième journée de grève interprofessionnelle trouver un écho pus faible au sein de l’Éducation nationale.

21,58% des enseignants en grève

Premier et second degrés confondus, le taux de grévistes a baissé de plus de 14% en dix jours dans l’Académie de Lyon, qui regroupe les départements du Rhône, de l’Allier et de l’Ain. En moyenne, 21,58% des enseignants ont fait le choix de débrayer ce mardi, contre 36,33% le 19 janvier.

Contrairement à la dernière journée de mobilisation, le pourcentage de grévistes est sensiblement le même dans le 1er degrés, 21,27% contre 39,2% le 19, que dans le second degrés, 21,96% contre 33,2% le 19. La participation se révèle toutefois plus forte dans les collèges (25,25 % contre 38,32% le 19) que dans les lycées (17,04 % contre 28,40% le 19) et les lycées professionnels (14,02 %contre 20,21% le 19).