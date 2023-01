37% des enseignants en grève ce jeudi 19 janvier dans l’académie de Lyon

C’était attendu, la grève contre la réforme des retraites mobilise particulièrement la communauté éducative ce jeudi 19 janvier. Dans l’académie de Lyon, 37% des enseignants ont fait le choix de débrayer.

Nouvelle bataille de chiffres en perspective entre le gouvernement et les syndicats sur le taux de grévistes au sein de l’éducation nationale. Depuis le début de la semaine, la branche enseignement du premier degré de Force Ouvrière, annonçait que 75% des enseignants du 1er degré seraient en grève ce jeudi au niveau local.

La grève plus suivie dans les collèges que les lycées

Des chiffres bien supérieurs à ceux communiqués à la mi-journée par l’académie de Lyon, qui fait état d’un taux de grévistes de 39,2% chez les enseignants du 1er degré. Dans le second degré, environ 32 % des enseignants ont décidé d’exercer leur droit de grève ce jeudi. La participation se révèle plus forte dans les collèges (38,32%) que dans les lycées (28,40%) et les lycées professionnels (20,21%).

De manière générale, le taux de grévistes chez les enseignants,1er et 2nd degré confondus, est de 37,11%, soit légèrement plus faible que la moyenne nationale qui atteint 38,50%.

Plus de 1 000 agents des crèches et écoles en grève à Lyon

À noter que à Lyon le mouvement est également très suivi dans les écoles et les crèches où, selon Laurent Bosetti, l’adjoint de la Ville de Lyon en charge des services publics il y a ce jeudi "plus de 800 agents grévistes dans nos seuls écoles, plus de 300 agents dans les crèches, près de 90% des restaurants scolaires sont touchés à la ville de Lyon, 80% des crèches…".

Sur les 208 écoles présentes à Lyon, 186 sont impactées par la grève des agents de service. Cela se traduit par la fermeture de 154 restaurants scolaires. Une trentaine d'écoles proposent un accueil avec pique-nique.