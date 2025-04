La ministre chargée du Travail et de l'Emploi Astrid Panosyan-Bouvet et le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins Yannick Neuder, se rendront à Lyon le 24 avril prochain.

La ministre chargé du Travail et de l'Emploi Astrid Panosyan-Bouvet et le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins Yannick Neuder se rendront à Lyon le jeudi 24 avril. Dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité au travail, ils se rendront sur le site de l'entreprise Valserve. L'occasion d'assister à la présentation de la collaboration entre Valserve, entreprise de robinetterie et Proméom, un service de prévention et de santé au travail interentreprise.

Lors de cette journée, Astrid Panosyan-Bouvet visitera également l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (6e).

