La Métropole de Lyon signe une convention pour l'emploi des personnes handicapées

Une convention pluriannuelle a été signée avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique lors du congrès national des Cap emploi organisé à Lyon.

La Métropole de Lyon et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ont signé une nouvelle convention. La signature s'est déroulée en présence de la vice-présidente métropolitaine en charge des ressources humaines, de la directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique et de la présidente du Comité national du FIPHFP.

Sur les 2,7 millions d'euros de cette convention, le FIPHFP finance 1,18 million d'euros, soit 43% du montant total. L'axe maintien en emploi constitue 48 % du budget global, témoignant de la priorité accordée à l'accompagnement des agents déjà en poste.

La convention prévoit des actions de sensibilisation et de formation, l'accompagnement et l'aménagement des postes, ainsi qu'un appui renforcé pour prévenir les risques de désinsertion professionnelle. Un volet spécifique est dédié à l'accessibilité numérique et au développement de partenariats avec les acteurs spécialisés.

