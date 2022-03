Après 6 mois de concertation, la Métropole de Lyon organise ce mardi soir, sur sa chaîne YouTube, une réunion de synthèse sur l’extension de la ZFE. L’occasion de faire le point sur la sortie du diesel, le périmètre choisi ou encore les mesures d’accompagnement qui seront mises en place.

Alors que la grande concertation sur l’extension de la zone à faibles émissions (ZFE) touche à sa fin ce samedi 5 mars après six mois, qui ont vu quelque 5 000 personnes participer aux différents travaux, la Métropole de Lyon organise ce mardi soir une réunion de synthèse en ligne. Depuis le 3 septembre 2021, plusieurs points majeurs concernant le calendrier de la sortie du diesel dans la Métropole, le périmètre retenu ou encore les mesures d’accompagnement ont été abordés.

"Synthèse des points saillants"

La réunion qui se déroulera ce mardi sur la chaîne YouTube de la Métropole de Lyon, de 18h30 à 20h30, aura donc pour but de revenir sur ces différents volets et bien d’autres encore, tout en permettant à une trentaine d’habitants tirés au sort de poser leurs questions en direct depuis l’Hôtel de la collectivité où est organisée la réunion. Celle-ci se déroulera en présence de Bernard, le président de la Métropole et ses vice-présidents Jean-Charles Kohlhaas et Laurence Boffet.

"L’objectif de cette réunion est de revenir sur les temps forts de la concertation et de faire une première synthèse des points saillants qui en sont ressortis pour enrichir ou amender le projet d’amplification de la ZFE", explique la collectivité dans un communiqué.

Calendrier, aides, périmètre, radars, Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président écologiste en charge des déplacements à la Métropole de Lyon, a longuement fait le point la semaine dernière dans Lyon Capitale.

