Lyon, ville la plus attractive de France auprès des investisseurs étrangers

"La disparité d’attractivité entre les territoires plaide en faveur d’un marketing territorial adapté aux forces et aux enjeux de chaque bassin de vie : les territoires qui font la différence auprès des investisseurs étrangers sont ceux qui valorisent le mieux leurs forces et leurs spécificités, et ont défini le plus précisément le type d’investisseurs qu’ils souhaitent attirer", ont souligné Alain Bentéjac, président des Conseillers du commerce extérieur de la France, et Gilles Bonnenfant, président d’Eurogroup Consulting. Plus largement, l'indice d'attractivité établi par les CCE montre que la France reste le pays le plus attractif en Europe.