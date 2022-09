Pratique du vélo : la métropole lance une plateforme web dédiée

Le site Internet, ouvert ce 19 septembre à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, offre des ressources sur le vélo aux habitants du Grand Lyon intéressés par le sujet.

Un nouvel outil pour inciter les Lyonnais à adopter la bicyclette et peut-être atteindre l'objectif rêvé de Bruno Bernard, à savoir “multiplier par 3 le nombre de déplacements vélo d'ici la fin du mandat”.

Conçu pour les fans inconditionnels comme pour les débutants hésitants, le nouveau site “À vélo dans la métropole” entend “offrir aux habitants du territoire toutes les informations qu’ils souhaitent, que ce soit à propos d’aménagements cyclables, d’arceaux, de parkings vélos, de stations Vélo’v, du service FreeVélo’v, des Voies Lyonnaises…” détaille un communiqué.

Toutes et tous peuvent désormais naviguer dans les différentes rubriques du site : choisir son vélo, se déplacer à vélo, lire tous les “bons conseils”, ou encore découvrir l'écosystème économique de la filière vélo lyonnaise.

Lever les craintes liées à la sécurité

L'initiative entend notamment lever les craintes sécuritaires liées au vélo, qui sont le premier frein au développement de sa pratique, grâce à des rubriques sur la meilleure façon de s'équiper et de protéger son vélo contre le vol. “Pour celles et ceux qui souhaitent se mettre ou se remettre au vélo, la plateforme donne des conseils grâce à des associations qui proposent des formations théoriques et pratiques dans des vélos-écoles.”

Le projet s'inscrit dans la politique résolument pro-vélo de la métropole, qui mène un vaste programme pour développer les infrastructures en la matière, comme le rappelle Fabien Bagnon dans le communiqué. « En 2026, grâce au réseau de 12 Voies Lyonnaises, ce sont 250 km de pistes cyclables entièrement dédiées au vélo, séparées de la voirie et donc sécurisées qui seront à disposition des cyclistes du territoire. Infrastructures, accompagnement, notre politique en faveur du vélo doit permettre à la Métropole de se placer sur le podium des territoires les plus cyclables de France. »

