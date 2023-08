La Métropole de Lyon débourse 120 000 euros pour nettoyer la décharge sauvage de Pierre-Bénite 

Une opération de nettoyage a débuté au niveau de la M7 dans la commune de Pierre-Bénite pour enlever entièrement les tonnes de déchets accumulés au fil des années.

L’odeur et la saleté de cette décharge sauvage ne seront qu’un lointain souvenir. Mercredi 2 août, la Métropole de Lyon a débuté et pour une semaine, une opération de grande ampleur pour nettoyer les tonnes de déchets accumulés sur plusieurs hectares à Pierre-Bénite. "Du 2 au 4 août, plus de 95% des déchets seront évacués", précise la Métropole de Lyon. Ensuite du 7 au 9 août le reste sera lui aussi déplacé dans une vraie déchèterie.

Pour être le plus rapide et efficace possible, c’est la société SERNED (groupe Serfim) qui va procéder à l’évacuation des déchets où plus de 50 camions vont s’enchaîner durant plusieurs jours. Au total, 120 000 euros vont être déboursés pour cette opération.

Trouver une solution pour le futur

Après le nettoyage des tonnes de déchets, la Métropole de Lyon est en train de réfléchir à la suite et la transformation de ce terrain. En attendant, "le portail d’accès va être réparé pour réduire les incivilités", affirme la collectivité. Malgré la mise en place de plots de bétons pour consolider l’entrée, "le portail a été détruit trois fois". Le Grand Lyon a aussi fait une estimation pour pouvoir installer un système de vidéosurveillance dans les prochains jours.