PFAS : la Métropole de Lyon débloque 150 000 € pour la recherche

  • par Loane Carpano

    • La Métropole de Lyon accorde une enveloppe de 150 000 euros à l'Institut éco-citoyen, dédié à la recherche sur les polluants environnementaux, dont les PFAS, sur le territoire lyonnais.

    Le 16 octobre dernier, naissait "l'Institut éco-citoyen du territoire lyonnais" : un institut pour mieux comprendre les impacts environnementaux des polluants, dont les PFAS, associant des citoyens, des chercheurs, et des acteurs publics et économiques. Trois mois plus tard, la Métropole de Lyon vient d'accorder une subvention de fonctionnement de 150 000 € au nouvel Institut. L'enveloppe accordée devrait permettre de soutenir sa mise en fonction et s'intégrera dans son programme d'actions pour les années 2026-2027.

    Des premiers projets en perspective

    La subvention devrait notamment permettre à l'Institut de définir ses principaux objectifs : "Au-delà de la mise en place des différentes instances lors de sa première année d’exercice, l’Institut écocitoyen va également définir sa feuille de route et sa participation aux premiers projets du territoire", indique la collectivité. À court terme, cette feuille de route devrait principalement s'articuler autour de la thématique des PFAS en lien, notamment, avec la mise en œuvre des études PERLE/PERFAO pilotées par l’Institut éco-citoyen pour les connaissances des pollutions de Fossur-Mer.

    Sur le long terme, l'Institut éco-citoyen s'est fixé plusieurs objectifs, dont celui de produire des connaissances scientifiques sur les polluants et leurs impacts sur la santé et les écosystèmes. Ces connaissances devraient ensuite être accessibles et utilisables par les acteurs publics, comme privés.

