La journée s'annonce pluvieuse à Lyon ce samedi 1er avril

Une journée légèrement pluvieuse et nuageuse s'annonce ce samedi 1er avril sur la métropole lyonnaise.

Les nuages devraient s'installer tout au long de la journée dans le ciel lyonnais pour ce premier week-end du mois d'avril. La pluie aussi devrait refaire son apparition à plusieurs reprises dans la matinée et l'après-midi.

Un vent d'ouest soufflera à partir de ce début d'après-midi et viendra refroidir l'air. Des rafales entre 20 et 50 km/h sont attendues par Météo Lyon. On annonce 9°C le matin et jusqu'à 14°C l'après-midi.