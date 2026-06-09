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L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
L’OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

La direction de l'OL dépose une plainte contre X, l'héritage Textor dans le viseur

  • par LR

    • Eagle Football Group (EFG), propriétaire de l'Olympique lyonnais (L1), a annoncé lundi avoir déposé plainte contre X et dénoncé "une opacité systématique dans la gestion financière" du club, après avoir pris connaissance d'un rapport portant sur des opérations menées sous la précédente direction.

    Début juin, le conseil d'administration d'EFG a reçu les conclusions d'un rapport d'enquête interne commandé par la direction de l'OL en décembre 2025, sur "un certain nombre d'opérations menées entre mai 2023 et juin 2025". Ces dates couvrent la présidence de l'Américain John Textor, qui n'est toutefois pas cité dans le communiqué, ni aucun nom.

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    Ce rapport "conclut à une désorganisation délibérée des activités de l'entreprise, avec une opacité systématique dans la gestion financière", explique la société dans son communiqué.

    Il met en outre "en évidence des flux financiers de plusieurs centaines de millions d'euros qui semblent avoir été effectués sans justification économique, de surcroit dans un contexte marqué par de graves problèmes de trésorerie et des retards dans le paiement des cotisations sociales".

    En conséquence, une plainte a été déposée le 4 juin, "contre personnes non dénommées", auprès du procureur de Lyon.

    Selon EFG, les faits sont "susceptibles de caractériser des infractions d'abus de biens sociaux, abus de biens sociaux aggravé et complicité de ces deux délits, présentation et publication de comptes infidèles, ainsi que de diffusion d'informations trompeuses sur le marché".

    Alors que le club lyonnais se trouvait sous la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG, le gendarme financier du football, John Textor avait été écarté en juin 2025 de la direction et de la présidence de EFG, remplacé par la femme d'affaires Michele Kang. L'Américain avait racheté l'OL fin 2022.

    L'actionnaire majoritaire du club, la holding Eagle Bidco, a été placé sous administration judiciaire fin mars.

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